‘A fost un moment de mare cumpănă! Nu aveam cum să dau înapoi’

Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, nimic nu îți poate sta în cale. Cauți soluții, te informezi și lupți până reușești. Așa a procedat și o tânără, care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și vedea visul împlinit. Și a reușit, chiar dacă nu a fost deloc ușor! După mai multe încercări eșuate, care aproape îi luaseră orice speranță, Ioana, în vârstă de 27 de ani, a reușit să rămână din nou însărcinată. A fost o bucurie imensă, pentru că își dorea din tot sufletul acest copil. Însă bucuria avea să îi fie știrbită de diagnosticul grav pe care l-a primit la numai 21 de săptămâni de sarcină. Suferea de o boală gravă a inimii – insuficiență mitrală severă, care se putea decompensa în orice moment. „Atunci s-a pus problema întreruperii sarcinii, ca să pot fi operată pentru valvulopatie, pentru că nu se știa cât de severă este și cum vor evolua lucrurile, ținând cont că în sarcină inima este oricum sub presiune. Însă eu nu am fost de acord. Așa că am găsit o soluție pentru a duce mai departe și sarcina, dar de a rezolva și boala valvulară”, povestește Ioana.

Tânăra avea nevoie de un spital modern, pentru tratamentul insuficienței mitrale, dar și de o maternitate în care să poată naște în siguranță, astfel încât viața ei și a copilului să nu fie în pericol. Astfel, Ioana a ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, cel mai mare spital privat multidisciplinar din România, unde a beneficiat de o naștere în cele mai bune condiții și de intervenția chirurgicală de care avea nevoie urgent. În plus, bebelușului ei, care s-a născut prematur, a primit îngrijirile medicale necesare pe Secția de Terapie Intensivă Neonatală din Spitalul Clinic SANADOR, acreditată ca secție ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă. „Am avut o naștere prematură, o naștere prin cezariană, la 32 de săptămâni, pentru că nu se mai putea amâna. Practic, toată perioada sarcinii am stat la pat, iar la Spitalul Clinic SANADOR, Conf. Dr. Doru Herghelegiu a fost îngerul nostru păzitor, a făcut tot ce a putut ca să păstrez sarcina, a tras de timp, a făcut tot ce a putut. Efectiv, a tras mereu să mai fie încă o zi pentru copil și o să fie bine. De aceea m-am simțit în siguranță, m-am gândit că dacă el e așa, totul o să fie bine, mi-a transmis și mie multă încredere”, își amintește Ioana.

Pentru că tânăra mămică își dorea să fie sănătoasă pentru bebelușul pe care l-a așteptat atât de mult, a ales ca operația la inimă să fie realizată la scurt timp după naștere. Femeia a fost supusă unei intervenții de chirurgie cardiovasculară minim invazivă, de reparare a valvei afectate prin plastie de valvă mitrală. Operația a fost efectuată de echipa medicală coordonată de Prof. Dr. Victor Costache, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară din Spitalul Clinic SANADOR și a fost un succes. După recuperare, Ioana a putut să-și țină bebelușul în brațe, iar după scurt timp amândoi au fost externați. În prezent, atât mama cât și bebelușul sunt bine și se bucură din plin unul de celălalt. Maternitatea SANADOR, parte a Spitalului Clinic SANADOR, asigură toate condițiile necesare pentru ca nașterea să se producă în deplină siguranță. Fiind cel mai mare spital privat multidisciplinar din țară, Spitalul Clinic SANADOR oferă acces pacientelor însărcinate la tratamente performante pentru numeroase afecțiuni cronice sau apărute în timpul sarcinii. În acest fel, gravidele beneficiază de o monitorizare atentă și de consulturi multidisciplinare, pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a preveni complicațiile.

