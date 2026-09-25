Un militar al Armatei Naționale a decedat subit în SUA: Se afla la studii

Un militar al Armatei Naționale a decedat aflându-se la studii în SUA. Ministerul Apărării a venit cu un comunicat public și a declarat că va asigura procedurile de repatriere.

După absolvirea Academiei Militare “Alexandru cel Bun”, Nicolae Velicico a activat în Batalionul Geniu “Codru”, participând la multiple misiuni de deminare și lichidare a consecințelor calamităților naturale pe teritoriul Republicii Moldova, contribuind la protejarea și siguranța cetățenilor.

Ofițerul a fost parte a echipei de geniști ai Armatei Naționale în cadrul a două misiuni de menținere a păcii KFOR în Kosovo. Totodată, Nicolae a fost superiorul lucrărilor de geniu pentru instalarea podului de pontoane peste râul Prut la PTF Leova-Bumbăta, dat în exploatare în 2023.

”Cu profund regret anunțăm despre decesul subit al colegului nostru, căpitanul Nicolae Velicico, un profesionist responsabil și dedicat armei geniu.

Nicolae s-a stins din viață în timp ce se afla la studii în SUA, lăsând îndurerați membrii familiei, colegii și prietenii. Ministerul Apărării, în colaborare cu partea americană, va asigura procedurile de repatriere.

Ministerul Apărării aduce sincere condoleanțe familiei îndurerate în legătură cu decesul militarului”, se arată în comunicat.