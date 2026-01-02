Un moldovean împușcat în cap, găsit într-un câmp din Veneția

Cadavrul unui tânăr de 25 de ani din R. Moldova a fost depistat într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira din Italia. Potrivit presei apenine, moldoveanul activa în calitate de chelner într-un local din regiunea Veneția.

Cotidianul Corriere della Sera scrie că descoperirea macabră a fost făcută pe 31 decembrie de către un bărbat care se afla în zonă pentru a face fotografii. Cadavrul zăcea pe pământ lângă un șanț, într-o zonă agricolă izolată.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, tânărul ar fi fost împușcat în cap. Totuși, la fața locului nu a fost găsită nicio armă.

Parchetul din Veneția a dispus efectuarea autopsiei, care va avea loc vineri, 2 ianuarie, pentru a clarifica cu exactitate cauza și ora decesului.

Autoritățile italiene au anunțat și numele moldoveanului ucis. Este vorba de Sergiu Tarna. La moment, carabinierii analizează imaginile camerelor de supraveghere din zonă și audiază locuitorii, deși regiunea este slab populată.

Totodată, anchetatorii verifică dacă bărbatul a fost ucis în locul unde a fost găsit sau dacă trupul a fost mutat ulterior.