Un ofiţer ucrainean, către Zelenski: Sunteţi minţit, domnule preşedinte

Situaţia de pe frontul estic ucrainean este una dramatică. Şi nu o spun ruşii, ci chiar ucrainenii care recunosc că întreg Doneţk-ul ar putea să cadă în mâinile adversarilor.

Primii care au tras un semnal de alarmă au fost bloggerii ucraineni apropiaţi de armata Kievului. Acum, şi cei mai importanţi ofiţeri din cadrul armatei ucrainene susţin că totul se îndreaptă spre o catastrofă generală.

Scrisoarea unui ofiţer ucrainean către Vladimir Zelenski

Bogdan Krotevych este ofiţer în cadrul armatei ucrainene având rangul de locotenent colonel. Krotevych a fost unul dintre oamenii care au luptat în Mariupol şi a condus alături de Denys Prokopenko apărarea uzinei Azovstal. În cele din urmă, forţele ruse au copleşit apărarea ucraineană şi au cucerit Azovstalul şi o dată cu ea întreg Mariupolul. Krotevych şi Prokopenko au decis atunci să se predea ruşilor pentru a salva ce mai rămăsese din unitate.

După eliberarea din captivitate, Krotevych s-a întors pe front şi luptă acum în Doneţk. De acolo, locotenent-colonelul ucrainean i-a transmis o scrisoare deschisă preşedintelui Volodimir Zelenski în care îi prezintă situaţia reală pentru că, susţine el, preşedintele e minţit în legătură cu ce se întâmplă în Donbas.

„Domnule preşedinte, sincer nu ştiu ce vi se spune exact, dar vă pot spune eu că pe linia Pokrovsk-Konstyantynivka e un haos total. Şi acest haos care durează de ceva vreme se agravează pe zi ce trece. Acele comandamente care sunt numite acum sau care au fost deja numite pentru ‘a repara ce nu mai poate fi reparat’ sunt cel mai probabil de vină pentru acest haos. O linie de contact de luptă nu există de fapt. Pokrovsk și Myrnograd sunt aproape încercuite. Kostyantynivka este semi-încercuită. Inamicul avansează în direcția Kramatorsk și Druzhkivka.

Problema a început de anul trecut. Am avertizat public că urmează să se întâmple aşa ceva şi fix asta s-a întâmplat. Cauza acestei probleme nu este corpul militar nou creat pentru că ei au moştenit o situaţie grea cu unităţi slab dotate atât ca echipament tehnic, cât şi ca personal. În ultimul an şi jumătate nu au făcut nimic, doar au transmis ordine aşa cum le primeau de la Statul Major.

Problema, care e una sistemică, a început odată cu eliminarea unităţilor de rezervă, fragmetarea unităţilor rămase şi împrăştierea lor de-a lungul întregii linii a frontului, rapoarte care prezentau drept o victorie un sat cucerit când existau eşecuri pe direcţii întregi de atac, distribuirea greşită a soldaţilor veniţi prin mobilizare, precum şi absenţa absolută a unei viziuni strategice şi operaţionale asupra teatrului de operaţiuni. Sunt ofiţer şi am demnitate, conştienţa mea e curată. Către toţi ofiţerii care au acceptat aceste ‘reguli ale jocului’, nu vă înţeleg, nu ştiu ce să vă spun. Raport încheiat, domnule preşedinte”, a scris Bogdan Krotevych în scrisoarea adresată preşedintelui ucrainean, publicată pe X.