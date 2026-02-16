Un polițist moldovean ar fi fost reținut de autoritățile din Ucraina

Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne al R.Moldova a fost reținut în weekend de către autoritățile din Ucraina.

Potrivit surselor din cadrul MAI, ar fi vorba despre un angajat SPF „Cișmichioi, din cadrul Direcției SUD a IGPF. Acesta ar fi fost capturat de către organele de drept ale Ucrainei în timp ce se ocupa cu braconajul în apele lacului Cahul.

Acesta ar fi fost transmis forțelor de ordine din R.Moldova. Totodată, pe numele său ar fi fost inițiată o anchetă de serviciu, dar și ar fi fost concediat din cadrul IGPF

Sursele noastre mai menționează că anul trecut, același angajat MAI ar fi fost vizat de percheziții INI într-un caz de braconaj.