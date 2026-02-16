Ce se întâmplă cu banii copiilor moldoveni cu cetățenie română

În ultimele zile s-a iscat o nedumerire legată de plata alocațiilor de stat pentru copiii din Republica Moldova care dețin cetățenie română, după ce autoritățile din România au declanșat o acțiune administrativă de verificare a domiciliilor declarate. Presa a semnalat că „Operațiunea Buletinul” ar putea duce la sistarea prestațiilor sociale pentru familiile afectate.

Ministerul Muncii din România a intervenit oficial pentru a clarifica situația, subliniind că dreptul la alocația pentru copii nu este pierdut automat dacă părintele rămâne fără buletinul de identitate românesc. Legea prevede în mod explicit că beneficiul social se acordă copilului care deține cetățenia română, indiferent de locul unde acesta trăiește.

Totuși, din punct de vedere practic, dacă reprezentantul legal al copilului nu deține un act de identitate valabil, plata alocației nu poate fi decontată direct acestuia. În astfel de cazuri, autoritățile pot redirecționa suma către celălalt părinte sau către o persoană desemnată prin procură specială, în baza unui mandat legal.

Ministerul a explicat că sistarea plății intervenită recent nu a fost automată, ci rezultatul neactualizării situației persoanei la evidențele oficiale. Conform prevederilor, beneficiarii trebuie să comunice autorităților orice schimbare de domiciliu sau de documente într-un termen stabilit de legislație, pentru a evita întreruperile în plata prestațiilor.

Dacă un părinte își recuperează un act de identitate românesc valabil, plata alocațiilor nu se reia de la sine. Pentru a reintra în program, el trebuie să depună o cerere de actualizare a datelor la autoritățile locale competente. Astfel, reluarea plății este condiționată de parcurgerea formalităților administrative și de înregistrarea corectă a situației actuale.

În replică, oficialii moldoveni au subliniat că autoritățile din Republica Moldova nu pot modifica sau influența deciziile de politică socială internă ale României; totuși, au încurajat cetățenii să se asigure că posedă documente de identitate valabile pentru a preveni astfel de complicații administrative.