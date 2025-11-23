Un pomicultor aduce în magazine mere premium: Consumatorul local merită calitate

La doar 24 de ani, Serghei Ceaglei, din satul Grozasca, raionul Ungheni, a reușit ceea ce mulți antreprenori agricoli încearcă o viață întreagă: să producă mere premium, la standarde de export, care ajung deja pe rafturile supermarketurilor din toată țara. În spatele acestui succes se află o livadă modernizată treptat, cu investiții inteligente și multă muncă.

Serghei Ceaglei și sora sa lucrează în livada familiei de mai bine de zece ani. Au început cu patru hectare, iar în prezent gospodăria cuprinde opt hectare de meri, echipate cu tehnologii moderne.

„Prima livadă a fost plantată în 2012. Avem soiuri de bază – golden și jonagold – iar în livezile tinere am plantat geromine și gala”, povestește tânărul antreprenor.

Livada familiei Ceaglei a fost transformată într-un adevărat ecosistem modern. A fost instalată plasă antigrindină, un sistem de irigare prin picurare și senzori în sol, care permit monitorizarea permanentă a umidității și a nutrienților.

Aceste investiții s-au dovedit vitale în 2025, un an extrem de dificil pentru pomicultori la nivel național. Înghețurile târzii și episoadele de grindină au provocat pierderi de peste 90% în unele regiuni. Livada Ceaglei a fost afectată, dar tehnologiile moderne au redus din daune și au permis salvarea unei părți importante din recoltă.

„Ne străduim să producem un măr de calitate, cu gust bun și aspect frumos. Ne-am gândit că n-ar fi rău ca și consumatorul nostru local să poată mânca un produs premium. La noi este tendința ca tot ce e mai bun să plece la export, iar piața locală să rămână cu marfa de calitatea a doua”, spune Serghei Ceaglei.

Investițiile au fost posibile și datorită subvențiilor acordate de stat, care sprijină modernizarea sectorului pomicol.