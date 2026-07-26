Ungheni: O minoră a murit, după ce s-a izbit cu ATV-ul într-un pilon electric

O minoră de 17 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident produs noaptea trecută în localitatea Stolniceni, raionul Ungheni.

Poliția a fost alertată în jurul orei 22:00.

„Potrivit cercetărilor preliminare, adolescenta conducea un ATV de model Viper, deplasându-se pe un drumul regional, din direcția satului Stolniceni spre satul Bulhac. La un moment dat, aceasta a pierdut controlul asupra vehiculului, ieșind de pe partea carosabilă și tamponându-se violent într-un pilon electric. În urma impactului, tânăra a decedat pe loc”, comunică Poliția.

Pe caz a fost pornit un proces penal. Polițiștii urmează să stabilească în ce circumstanțe adolescenta a intrat în posesia ATV-ului și cine i-a permis accesul la mijlocul de transport.