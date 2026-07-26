Trei angajați Moldatsa, în arest preventiv după perchezițiile CNA

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersurile Procuraturii Anticorupție privind aplicarea măsurilor preventive în dosarul de abuz în serviciu de la Moldatsa. Astfel, doi dintre cei trei suspecți reținuți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea va sta în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă.

Decizia vine la două zile după ce ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au desfășurat 25 de percheziții într-un dosar ce vizează presupuse fapte de abuz în serviciu comise de persoane cu funcții de conducere din cadrul întreprinderii de stat.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–prezent, suspecții ar fi admis încălcări grave în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii, provocând prejudicii în proporții deosebit de mari.

Printre neregulile investigate se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, organizarea unor concursuri fictive pentru ocuparea funcțiilor vacante, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul necorespunzător de funcții și cheltuieli nejustificate pentru instruirea personalului.

Joi, CNA a anunțat reținerea lui Loredan Roșca, alături de contabila-șefă a Moldatsa, Olga Tudor, și de șeful adjunct al Direcției Administrative, Marcel Bencheci. Cei trei sunt cercetați pentru presupuse încălcări grave în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii, fapte care ar fi provocat prejudicii în proporții deosebit de mari.