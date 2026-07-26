Cine va conduce Misiunea OSCE în Republica Moldova

Diplomatul american Christopher Smith ar urma să preia conducerea Misiunii OSCE în Republica Moldova. Informația, apărută inițial în presa belarusă, a fost confirmată de fostul diplomat belarus Valery Kavaleuski, într-o postare publicată pe platforma X.

„Îl felicit pe adjunctul secretarului de stat Christopher Smith pentru activitatea sa remarcabilă în Departamentul de Stat al SUA și pentru faptul că va conduce Misiunea OSCE în Moldova”, a scris Kavaleuski.

În același mesaj, fostul diplomat i-a mulțumit lui Smith pentru rolul jucat în dialogul dintre Statele Unite și Belarus. Potrivit acestuia, Smith a contribuit la lansarea negocierilor umanitare cu Minsk în 2024, iar ulterior, împreună cu trimisul special al SUA pentru Belarus, John Coale, a coordonat procesul care a dus la eliberarea a aproximativ 500 de deținuți politici.

Kavaleuski a descris acest rezultat drept „o realizare remarcabilă a diplomației umanitare” și a apreciat profesionalismul diplomatului american, exprimându-și convingerea că experiența acestuia va fi utilă și în noua funcție din Republica Moldova.

Informația privind viitoarea numire a lui Christopher Smith la conducerea Misiunii OSCE în Republica Moldova a fost publicată în urmă cu o săptămână și de publicația belarusă Nasha Niva, care cita surse din corpul diplomatic.

Christopher Smith este diplomat de carieră și ocupă din iulie 2023 funcția de adjunct al secretarului de stat adjunct al SUA pentru Europa de Est. Anterior, în perioada 2022–2023, a fost adjunct al șefului misiunii diplomatice a Statelor Unite la Kiev, iar în ultimii ani a fost unul dintre principalii oficiali americani implicați în dosarul Belarusului și în dialogul dintre Washington și Minsk.