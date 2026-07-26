Austria este împotriva aderării rapide a Ucrainei la Uniunea Europeană

Austria s-a pronunțat împotriva aderării rapide a Ucrainei la Uniunea Europeană, ministrul pentru afaceri europene al țării, Claudia Bauer, criticându-l pe președintele Vladimir Zelenski care insistă pentru aceasta, informează dpa.

„Impresia mea este că președintele ucrainean, în ultimele luni, a atras atenția frecvent asupra sa dorind să dicteze o dată de aderare a țării sale la UE”, a declarat Bauer pentru ediția de duminică a ziarului Welt, din care dpa publică un fragment.

„O aderare accelerată la cerere nu este, evident, posibilă”, a spus ea.

Austria cere respectarea regulilor UE

Bauer a explicat că există datoria de a se lua în considerare cu atenție capacitatea UE de a absorbi noi membri.

„Aderarea Ucrainei, cu cei 39 de milioane de locuitori ai săi şi cu o structură agricolă complet diferită, ar schimba în mod semnificativ UE”, apreciază ministrul austriac.

De asemenea, responsabila austriacă a avertizat împotriva creării unei „comunităţi cu două viteze” ca urmare a unei astfel de aderări. „Toate ţările candidate, inclusiv Ucraina, trebuie să respecte aceleași reguli și să-și câștige aderarea prin propriile eforturi”, a adăugat ea.

UE a început negocierile cu Ucraina

UE a demarat negocierile de aderare cu Ucraina la jumătatea lunii iunie a acestui an. Prima etapă a negocierilor se va concentra pe teme precum sistemul judiciar, protecția valorilor fundamentale și securitatea. Totuși, sunt încă necesare numeroase reforme în Ucraina pentru aderare, de exemplu în lupta împotriva corupției, notează dpa.

Anterior, în acest an, Vladimir Zelenski a cerut aderarea la UE încă din 2027, în pofida scepticismului larg răspândit în unele țări europene.

La Bruxelles, mulți oficiali ai UE nu se așteaptă ca aderarea să aibă loc înainte de jumătatea următorului deceniu și, cu siguranță, nu înainte de sfârșitul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cancelarul german Friedrich Merz, care de asemenea consideră că o aderare rapidă la UE este exclusă, a propus recent un statut special pentru perioada de tranziție. Aceasta ar putea permite Ucrainei să participe la summiturile și reuniunile ministeriale ale UE fără drept de vot, mai notează dpa.