„Upgrade” pe străzile capitalei: Muncitorii au început plombarea gropilor, apărute după zilele cu ninsori, polei și ghețuș

Serviciile municipale de profil desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere în sectoarele capitalei, ca urmare a condițiilor climaterice severe din această iarnă, anunță Primăria Chișinău.

„Echipele din cadrul Regiei „Exdrupo” remediază situațiile de avarii de pe suprafața carosabilă a străzilor, prin plombări cu beton asfaltic rece. Această intervenție este o măsură necesară în actualele condiții, iar lucrări cu asfalt fierbinte vor fi executate după ce temperatura aerului va permite executarea acestora.

Îndemnăm automobiliștii să fie prudenți la drum și să ocolească zonele marcate/drumurile aflate în reparație.

Serviciile municipale de profil solicită înțelegere și scuze din partea cetățenilor pentru incomoditățile create”, notează reprezentanții Primăriei.