Politico: Statele europene au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de război cu Rusia. Un plan militar, pe masa Comisie Europene

Până în 2030, statele Uniunii Europene trebuie să fie pregătite de război, ca reacție la invazia rusească împotriva Ucrainei.

Publicația face referire la un plan militar transmis Comisiei Europene, care prevede ca țările europene să achiziționeze în comun minimum 40% din necesarul de armament până la sfârșitul anului 2027. Totodată, cel puțin 55% din achiziții să provină de la companii europene și ucrainești până în 2028 și cel puțin 60% până în 2030.

”Deși țările UE își măresc rapid bugetele pentru apărare, o mare parte din aceste cheltuieli rămâne predominant națională, ceea ce duce la fragmentare, creșterea costurilor și lipsa interoperabilității”, este menționat în document.

Măsura este argumentată prin faptul că Europa are nevoie de o poziție de apărare europeană suficient de puternică pentru a răspunde oricăror agresiuni, mai ales în condițiile în care Donald Trump are un angajament neclar față de securitatea europeană.

”O Rusie militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene pentru viitorul previzibil”, este precizat în document.

Planul militar va fi înaintat liderilor Uniunii Europene săptămâna viitoare.