Urgențe fără graniță: ambulanța cea mai apropiată va interveni de ambele părți ale Prutului

În premieră, în zona de frontieră dintre Republica Moldova și România va funcționa o Unitate de primiri urgențe cu intervenție transfrontalieră, capabilă să trimită cea mai apropiată ambulanță, indiferent de graniță. Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne anunță că echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor colabora direct în cazurile critice, pentru a reduce timpul de intervenție și pentru a crește șansele de supraviețuire în situațiile medicale grave. Practic, distanța geografică va conta mai mult decât linia administrativă.

Proiectul include dotarea unităților cu echipamente medicale moderne, sisteme de comunicație compatibile între cele două țări și vehicule adaptate pentru intervenții rapide în zone greu accesibile. Scopul este ca acest punct medical de frontieră să funcționeze nu doar ca dispecerat, ci ca centru de comandă integrat, capabil să mobilizeze resurse medicale din ambele state în funcție de urgență, distanță și disponibilitate.

Medicii și paramedicii vor beneficia de instruiri comune, schimburi de experiență și simulări de intervenții la Galați, în cadrul unui program care se va desfășura până în vara anului 2027. Vor fi stabilite protocoale medicale comune, proceduri de triere, documentare și transfer al pacienților, pentru ca intervențiile să fie eficiente și recunoscute juridic de ambele sisteme medicale.

Autoritățile spun că acest model are potențialul de a fi extins și în alte zone de frontieră, acolo unde distanțele mici dintre localități pun în valoare intervenția cea mai apropiată, nu neapărat din interiorul aceleiași țări. În cazurile de infarct, accidente, traumatisme grave sau dezastre, minutele pot face diferența, iar granița nu ar trebui să întârzie ajutorul.

Mesajul inițiatorilor este clar: granița nu poate fi o barieră pentru salvarea vieților. Prin această colaborare transfrontalieră, medicina de urgență trece de la tratate și acorduri diplomatice la intervenții reale, rapide și coordonate în folosul oamenilor.