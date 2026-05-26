Usatîi: PG trebuie să încheie ancheta privind arestarea ofițerilor SIS la Moscova

Președintele „Partidului Nostru”, deputatul Renato Usatîi, consideră că Procuratura Generală ar trebui să finalizeze ancheta privind arestarea ofițerilor SIS la Moscova. El a făcut această declarație luni seară în cadrul emisiunii „Săptămâna nouă cu Anatoli Golea” de la TV8.

„Schimbul de replici care a avut loc la sfârșitul lunii aprilie este, fără îndoială, o evoluție pozitivă, deoarece doi ofițeri SIS arestați acum un an la Moscova au fost returnați acasă. Acest lucru este binevenit. Dar acesta nu este sfârșitul poveștii. Am depus o cerere la procuratură. Ancheta trebuie să stabilească natura precisă a erorilor.

Am contactat Procuratura Generală. Mă interesează un lucru: cine, când și în ce circumstanțe a vândut datele de informații ale ofițerilor noștri către o altă țară. De asemenea, vreau să știu identitățile pe care le-au folosit la sosire și ce a dus la arestarea lor imediată la sosirea la Moscova. Cei responsabili trebuie găsiți și pedepsiți”, a subliniat Usatîi, care este și vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru apărare, securitate și ordine publică.

În opinia sa, tot ce s-a întâmplat indică probleme grave în serviciul de informații al Republicii Moldova.

„Directorul SIS a declarat că unii dintre angajații care au avut acces la informații despre misiunea celor doi ofițeri au fost concediați. Mai mult, practic au demisionat din serviciul de informații de bunăvoie! Este o situație interesantă – au plecat de bunăvoie, evitând pedepsele. Acest lucru este inacceptabil!” a declarat deputatul.

El consideră că „SIS are nevoie de o reorganizare majoră pentru a forma o nouă structură de securitate a statului cu puteri extinse”.

„Nu putem lăsa lucrurile să rămână așa cum sunt. O parte semnificativă a angajaților actuali continuă să lucreze pentru structuri străine – unii transmit informații către Est, alții către Vest. Numărul celor care transmit informații către Occident a crescut recent. Dar acest lucru nu schimbă situația, nici faptul că există patrioți care merită încredere. Este clar că SIS are nevoie de o reformă radicală. Și vom lucra pentru a realiza acest lucru”, a subliniat Usatîi.

Răspunzând la o întrebare despre schimb, el a atribuit Statelor Unite – Președintelui, Departamentului de Stat și Ambasadei SUA în Moldova – o mare parte din merit pentru acesta. El a adăugat că Statele Unite au insistat asupra schimbului și că „fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, abia dacă deține informații valoroase care să reprezinte un risc pentru securitatea națională”.

„Tot ce știa, le-a spus deja cu mult timp în urmă. Schimbul nu a fost o greșeală; Balan nu le va spune nimic nou”, a spus politicianul.

Ca răspuns la întrebări, el a confirmat că în timpul negocierilor au fost discutate diverse opțiuni de schimb. Usatîi a infirmat declarațiile directorului SIS, Alexandru Musteață, care a negat categoric informațiile conform cărora s-ar fi luat în considerare și un schimb de ofițeri moldoveni pentru bașcanul Găgăuziei, Eugenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare.

„Această opțiune a fost luată în considerare și ea”, a subliniat Renato Usatîi.

După cum a relatat anterior Infotag, la începutul lunii martie, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că doi ofițeri SIS moldoveni se află în închisoare la Moscova de zece luni. Ofițerii în cauză sunt Victor Țurea și Dionisie Banari. Aceștia au fost reținuți în aprilie 2025 și de atunci sunt deținuți în închisoarea Lefortovo. În urma acestui fapt, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a anunțat că depune eforturi diplomatice pentru a asigura eliberarea cetățenilor moldoveni arestați în Rusia.

La mijlocul lunii aprilie, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat de trădare la București, a fost extrădat din România în Republica Moldova. La Chișinău, a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru divulgare de secrete de stat. Pe 28 aprilie, Balan, împreună cu cetățeanca rusă Nina Popova, care fusese arestate la Chișinău, au fost dați la schimb pentru doi ofițeri SIS moldoveni.