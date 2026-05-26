O aeronavă ucraineană a făcut o oprire de realimentare pe Aeroportul din Chișinău

O aeronavă ucraineană de tip Il-76 a efectuat luni o oprire de realimentare pe aeroportul Chișinău. Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Guvernului.

Reprezentanții Guvernului au declarat că zborul a fost unul tehnic.

„Conform cererii depuse de operator, aeronava nu transporta marfă, muniție, echipamente de supraveghere, spionaj sau fotografie aeriană”, se arată în comunicat.

Zborul a fost autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit FlightRadar, avionul a decolat din orașul ucrainean Novodnistrovsk din regiunea Cernăuți.