Primarul orașului ucrainean Chilia, reținut după ce a cerut o mită de 35.000 de dolari pentru construirea unei centrale electrice

Primarul orașului Chilia, Vyacheslav Chernyavsky, din regiunea Odessa, ar cerut o mită de 35.000 de dolari pentru construirea unei centrale electrice, potrivit SBU.

Funcționarul a cerut bani de la un reprezentant al unei companii străine pentru a aproba documentele de construcție ale unei centrale eoliene.

Stația urma să furnizeze energie spitalelor, școlilor și grădinițelor.

Primarul a fost prins în flagrant, în timp ce primea mita.

Acesta riscă o sentință de până la 12 ani de închisoare, precum și confiscarea bunurilor.

În Ucraina, sistemul energetic se confruntă cu o criză fără precedent, fiind catalogat drept unul dintre cele mai grav afectate sisteme electrice naționale din istoria modernă.

În prezent, țara a pierdut peste jumătate din capacitatea de generare dinainte de război, funcționând la o capacitate critică.

Toate cele 15 centrale termice majore din țară au fost avariate sau complet distruse de atacurile sistematice cu rachete și drone. Ponderea lor în producția națională a scăzut de la 23,5% la doar aproximativ 5%.

În perioadele de vârf, capacitatea disponibilă a scăzut la circa 11 GW, în timp ce necesarul de consum minim este de cel puțin 18 GW.

Deși centralele nucleare aflate sub control ucrainean asigură acum cea mai mare parte a energiei rămase, Rusia vizează substațiile electrice critice din jurul acestora. Recent, un incendiu la o substație de 750 kV din apropierea rețelei nucleare a alertat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).