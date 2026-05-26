O femeie din Cahul și-a vândut apartamentul și le-a dat escrocilor 460.000 de lei

Poliția a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 19 cazuri de escrocherii telefonice, cu un prejudiciu total de peste două milioane de lei.

Potrivit oamenilor legii, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de 460.000 de lei. Este vorba despre o femeie de 76 de ani din Cahul, care a fost contactată de falși „juriști” și convinsă să transfere banii în două tranșe.

Pentru a face rost de sumă, victima și-a vândut apartamentul.

Poliția anunță că, datorită vigilenței cetățenilor, 412 tentative de fraudă au fost identificate și prevenite la timp.

Totodată, în alte cinci cazuri, victimele au oferit personal bani în numerar escrocilor.

Cele mai frecvente scenarii folosite de infractori vizează verificarea conturilor bancare, blocarea unor presupuse fraude, protejarea economiilor și investiții profitabile.

Oamenii legii recomandă cetățenilor ca, în cazul în care suspectează o tentativă de escrocherie, să întrerupă imediat apelul, să nu ofere date bancare, parole sau coduri de confirmare, să contacteze instituția vizată folosind numărul oficial și să anunțe imediat Poliția.

În caz de dubiu, cetățenii sunt îndemnați să sune la 112.