Va fi sau nu limitat accesul copiilor la rețelele de socializare? Cum răspunde Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit, până în prezent, rezultate clare. „Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că această problemă va fi una pe care eu mă voi strădui să o abordez”, a declarat președinta, la conferința de presă din 22 ianuarie.

Șefa statului a menționat că în țări precum Australia, Danemarca și Albania au existat tentative de a restricționa accesul copiilor la internet până la o anumită vârstă, însă aceste măsuri nu s-au dovedit pe deplin eficiente.

„Din ce am văzut noi din experiența altor state, și sunt puține cele care au încercat, știm că în Australia, în Danemarca și în Albania s-a încercat să se limiteze accesul copiilor până la o anumită vârstă. Se pare că nu a fost cu succes sau, cel puțin din datele pe care le avem până acum, încă urmează să analizăm.

Cred că soluția durabilă este să îi ajutăm, pentru că va fi foarte greu să îi ținem pe copii departe de online. Sigur că e foarte bine atunci când părinții reușesc să impună o limită a orelor pe care copiii le petrec în spațiul online, dar să îi ținem total în afara spațiului online, probabil, este o misiune imposibilă.

Deci, ținând cont de aceste realități și analizând experiența altor state, o experiență limitată, o să discutăm și cu specialiștii, și cu părinții, și cu profesorii, și cu specialiștii în sănătate mintală ce putem face. Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că această problemă va fi una pe care eu mă voi strădui să o abordez și să mobilizăm mai multă lume, inclusiv instituții, pentru a găsi soluții”, a declarat președinta, Maia Sandu.