Vacanța pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, pe agenda ședinței APG

Prezidiul Adunării Populare din Găgăuzia (APG) a aprobat ordinea de zi pentru următoarea ședință a organului legislativ al regiunii autonome. Aceasta va avea loc pe 17 august.

Ordinea de zi include din nou problema declarării vacanței funcției de bașcan al Găgăuziei.

Fostul bașcan, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de închisoare în august 2025 pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic și a unuia dintre candidații acestuia.

Potrivit anchetatorilor, încălcările au fost comise între 2019 și 2022, când Guțul a ocupat funcția de secretar al Partidului Șor, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Luna aceasta, Guțul a fost transferată la închisoarea pentru femei din Rusca. Astfel, deputații Adunării Populare vor reveni din nou asupra întrebării dacă funcția de bașcan poate fi considerată vacantă și ce proceduri ar trebui urmate.

Alegerile Adunării Populare sunt programate pentru 15 noiembrie 2026. Până în prezent, primul candidat care a candidat la funcția de bașcan este fostul membru al parlamentului din partea Partidului Socialiștilor, Fiodor Găgăuz.