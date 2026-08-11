Scandal la USM. Prodecana de la Jurnalism, criticată aprig după ce pe contul său a apărut o postare a Victoriei Furtună despre Perciun și BAC

O postare a politicienei Victoria Furtună, în care aceasta critică examenul de bacalaureat și cere anularea lui, a fost distribuită de pe contul de Facebook al Ludmilei Rusnac, prodecana Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Distribuirea era însoțită de mesajul „Foarte corect”. Rusnac spune însă că nu ea a făcut postarea și că pagina sa „a fost spartă.” Postarea a stârnit critici la adresa prodecanei.

Ludmila Rusnac a venit cu o explicație luni, 10 august, pe același cont de Facebook.

„Īn mesajul anterior am venit cu un rāspuns rapid, din inerţie.

În urma unei etichetări, am luat cunoștință de existența unei postări publicate de pe contul meu, pe care nu am observat-o anterior, întrucât am fost plecată din țară.

Precizez că postarea respectivă nu îmi aparține și nu reflectă în niciun fel opiniile sau poziția mea. Contul meu a fost compromis la sfârșitul lunii iulie, iar conținutul a fost publicat fără acordul și fără cunoștința mea. La acest moment, cunosc identitatea persoanei care se află în spatele acestei acțiuni.

Totodată, îmi exprim regretul și îmi cer scuze față de persoanele care au primit, în această perioadă, mesaje private transmise în numele meu.

Mă delimitez categoric de conținutul postării și de orice alte mesaje transmise fără acordul meu.

Postarea a fost eliminată”, se arată în mesaj.