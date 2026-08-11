România anunță Comisia Europeană că e în situație de criză în energie

România a notificat Comisia Europeană că a intrat în nivelul de „situație de criză” în domeniul energiei electrice. Demersul vine în contextul problemelor generate de secetă și al perspectivei opririi Unității 2 de la Cernavodă.

Secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a prezentat situația României în cadrul Grupului de Lucru pentru Electricitate al Comisiei Europene. Bucureștiul cere, în același timp, ca închiderea unor grupuri energetice pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia să fie amânată.

Una dintre solicitările României vizează grupul Turceni 5, a cărui închidere este prevăzută până la 31 august. Guvernul consideră că oprirea acestuia este problematică și încearcă să obțină acordul Comisiei Europene pentru menținerea acestuia în funcțiune, după luna august.

România a trecut de la mecanismul de „avertizare timpurie”, activat vinerea trecută, la notificarea privind „situație de criză”. Acest nivel este asociat unei situații în care există riscul iminent al unui deficit semnificativ de energie electrică. Evaluarea europeană ar urma să analizeze producția disponibilă, rezervele de echilibrare, interconexiunile transfrontaliere și capacitatea statelor vecine de a acorda sprijin.

Autoritățile române vor să afle și câtă energie ar putea importa în cazul unei deteriorări a situației. Bucureștiul solicită clarificarea mecanismelor de asistență de urgență dintre operatorii de transport și sistem din statele vecine și o discuție tehnică rapidă cu Comisia Europeană privind instrumentele care ar putea fi activate, inclusiv eventuale intervenții pe piața de electricitate.

Comisia Europeană susține însă că, deși situația este dificilă în sud-estul Europei din cauza secetei și a nivelurilor scăzute ale apelor, sistemul rămâne sigur și stabil. Bruxellesul monitorizează îndeaproape România și celelalte state afectate și menține legătura cu operatorii de transport și de sistem. În România, unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită pe 28 iulie, iar unitatea 2 ar putea fi oprită în următoarele două zile din cauza debitului foarte scăzut al Dunării; împreună, cele două reactoare asigură aproximativ 20% din consumul de energie al României.