Români exploatați în Spania: Bătuți și plătiți cu doar 20 de euro pe săptămână

Mai mulți români au fost exploatați prin muncă în Spania, unde erau obligați să muncească până la epuizare, erau bătuți dacă se plângeau și primeau doar aproximativ 20 de euro pe săptămână.

Victimele trăiau înghesuite într-un depozit insalubru, aflat în mijlocul câmpului, iar documentele le fuseseră confiscate. Două persoane, un bărbat și fiul său, au fost arestate în urma unei anchete a Poliției Naționale din Madrid.

Operațiunea a început la sfârșitul lunii iunie. Pe 26 iunie, doi bărbați români s-au prezentat la o secție de poliție din Villaverde și au povestit despre condițiile în care erau ținuți și exploatați.

Cei doi au spus că ajunseseră în Spania cu aproximativ trei luni înainte, după ce fuseseră recrutați de un alt român care le promisese un loc de muncă în agricultură, o cameră individuală cu baie, un contract legal și un salariu de 2.000 de euro pe lună. Zece bărbați au făcut călătoria cu autobuzul, transportul fiind plătit de angajator, și au fost duși la o fermă din localitatea Yunclillos, provincia Toledo, relatează ABC.es.

În primele zile nu au muncit și au primit câte 20 de euro pentru a-și cumpăra alimente și produse de igienă. Ulterior, au fost puși să lucreze la recoltarea usturoiului, cepei și a altor culturi. Documentele le-au fost confiscate sub pretextul că erau necesare pentru întocmirea contractelor de muncă, însă victimele nu au semnat niciodată astfel de acte.

Primeau aproximativ 20 de euro pe săptămână

Potrivit mărturiilor, muncitorii erau obligați să lucreze de luni până sâmbătă, de la ora 5:00 până la 14:30. Pentru munca prestată primeau aproximativ 20 de euro pe săptămână, iar în unele cazuri cel mult 50 de euro. Erau obligați să muncească inclusiv atunci când erau bolnavi, iar cei care se plângeau ar fi fost loviți.

Muncitorii dormeau pe saltele așezate pe podeaua unui depozit și trebuiau să plătească pentru cazare, mâncare, electricitate și apă. Li se cereau bani inclusiv pentru folosirea uneltelor necesare muncii. În plus, exploatatorii le spuneau că au acumulat datorii, fără să le explice cât datorează sau cum au fost calculate sumele.

Datoriile creșteau constant din cauza unor amenzi, iar orele suplimentare despre care li se promitea că vor fi plătite nu erau remunerate. Trei dintre muncitori au reușit, în cele din urmă, să fugă din depozit.

Unul dintre reclamanți le-a povestit polițiștilor că a primit 200 de euro pentru a-i trimite soției sale în România, iar ulterior încă 100 de euro. Aceasta ar fi fost singura sumă primită de bărbat în două luni. „Și nu vei mai primi nimic până când nu vei achita datoria”, i-ar fi spus unul dintre exploatatori.

Un român a fost bătut și a ajuns la spital

Cei doi români care au mers la Poliție s-au refugiat în casa unei prietene din Villaverde. Ulterior, pe 23 iunie, s-au întors la depozit împreună cu un alt conațional, care avea mașină, pentru a încerca să salveze o rudă cu deficiențe de auz rămasă în acel loc.

Bărbații au fost însă observați de membrii grupării, iar românul care conducea mașina ar fi fost bătut atât de grav încât a ajuns la spital. El avea nasul fracturat și o rană la cap care a necesitat suturi.

Între timp, femeia care îi găzduia i-a anunțat că bărbatul cu deficiențe de auz reușise să fugă din depozit și se ascundea în localitate. Polițiștii s-au deplasat la Yunclillos și l-au găsit în apropierea unei biserici. Bărbatul era speriat, iar declarația sa a coincis cu mărturiile celorlalte victime.

Polițiștii au găsit 25 de muncitori în depozit

Pe 27 iunie, după ce Judecătoria din Illescas a emis un mandat de percheziție, polițiștii au intrat în depozit. Acolo au descoperit condițiile insalubre în care erau ținuți muncitorii și au luat declarații de la șapte dintre cei 25 de muncitori aflați în acel moment în clădire.

În partea superioară a imobilului, anchetatorii l-au găsit pe presupusul lider al grupării împreună cu familia sa. Tot acolo era ascunsă documentația confiscată de la victime. Polițiștii au mai descoperit cecuri la purtător, cu valori cuprinse între 120 și 300 de euro, precum și 950 de euro în numerar.

Cei doi suspecți, un bărbat de 54 de ani și fiul său, în vârstă de 30 de ani, au fost prezentați în fața judecătorului și ulterior eliberați sub acuzație. Pașapoartele le-au fost retrase și au primit interdicția de a se apropia de reclamanți. De asemenea, cei doi trebuie să se prezinte periodic la instanță.

Bărbatul și fiul său sunt cercetați pentru trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.