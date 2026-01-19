Vanea Ceban va fi martor al apărării în dosarul „Kuliok” pentru Igor Nicolaevici Dodon

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și fostul prim-ministru Zinaida Greceanîi urmează să fie audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul cunoscut sub denumirea „Kuliok”, în care este cercetat penal liderul PSRM, Igor Dodon.

Hotărârea a fost pronunțată astăzi, 19 ianuarie, de Curtea Supremă de Justiție.

Instanța a admis parțial solicitarea apărării privind audierea martorilor, acceptând 36 din cei 62 propuși inițial.

Printre aceștia se numără: Ruslan Flocea – fostul director al CNA, Artur Gumeniuc – fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Maxim Lebedinschi – fost membru al Comisiei Electorale Centrale și fost consilier netitular al fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor, Vasilii Șova – fost viceprim-ministru pentru Reintegrare, Adrian Lebedinschi – deputat și consilier din partea PSRM, Vlad Batrîncea – deputat din partea PSRM, Corneliu Furculiță – fostul președinte al fracțiunii parlamentare a PSRM, Vladimir Țurcan – fost deputat de pe lista PSRM, Gaik Vartanean – fost deputat de pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Pavel Voicu – fost ministru al Afacerilor Interne.