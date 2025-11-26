Vape, alcool și „gunoi informațional”: bomba ignorată a generației de 13–15 ani

Vânzarea produselor cu alcool și tutun către minori continuă să fie o problemă gravă, iar fosta deputată Olesea Stamate avertizează că, în ciuda legislației existente, nimeni nu reușește cu adevărat să o oprească. Ea spune că adolescenii de doar 13–15 ani au acces liber la țigări electronice, vape și dispozitive cu nicotină, în special prin intermediul internetului, unde vânzarea se face fără verificarea vârstei. Comercianții nu solicită acte, iar livrarea se face direct la domiciliu, ca orice alt produs obișnuit.

Stamate atrage atenția că aceste produse sunt promovate prin reclame agresive, ambalaje colorate și arome atractive, concepute special pentru a atrage tinerii. Ele sunt prezentate ca alternative „mai sănătoase” la fumatul clasic, deși studiile medicale confirmă că pot provoca dependență rapidă, afecțiuni respiratorii și tulburări cognitive în cazul adolescenților. Lipsa unor controale eficiente, atât din partea statului, cât și din partea părinților, permite răspândirea lor fără restricții reale.

Problema nu se limitează doar la fumat sau alcool, ci și la influența digitală. Stamate folosește expresia „gunoi informațional” pentru a descrie conținutul toxic consumat zilnic de copii pe rețelele sociale: clipuri vulgare, modele false de succes, promovarea comportamentelor riscante sau a unor idei extreme. În absența unui control parental real și a educației digitale, acești factori modelează direct personalitatea și modul de gândire al noii generații.

Specialiștii în psihologie spun că este suficient ca un adolescent să fie expus câteva ore pe zi la astfel de conținut pentru ca modelul comportamental să se schimbe. Atunci când fumatul, alcoolul, imaginea falsă de „popularitate online” și accesul la conținut dăunător se combină, rezultatul este un risc social major: dependențe, tulburări emoționale, scăderea performanței școlare și pierderea echilibrului mental.

Mesajul transmis către părinți și autorități este ferm: protecția copilului nu poate fi redusă la programe sociale, discursuri publice sau statistici. Ea începe cu întrebări simple, dar esențiale: ce fumează copilul, ce cumpără de pe internet și, mai ales, ce consumă zilnic pe telefonul din palma lui.