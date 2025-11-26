Aliații sunt dispuși să desfășoare forțe de sprijin în Ucraina, imediat după semnarea unui acord de pace între Kiev și Moscova, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit RBC Ukraine.

„Nu poate exista o pace durabilă dacă armata ucraineană are capacități limitate de a se apăra și de a descuraja orice agresiune. Prin urmare, principala garanție a securității pentru ucraineni și pentru noi este o armată puternică”, a afirmat Macron.Potrivit președintelui francez, după semnarea acordului de pace, forțele de sprijin ar putea fi dislocate departe de linia frontului, de exemplu, la Kiev sau Odesa. Conform planurilor sale, forțele de sprijin vor include trupe britanice, franceze și turce.

Obiectivul lor principal este de a instrui personalul militar ucrainean și de a asigura securitatea.Trimiterea trupelor aliate în UcrainaAnterior, Coaliția de Voință și-a anunțat disponibilitatea de a desfășura forțe de descurajare în Ucraina.După o întâlnire la Casa Albă, aproximativ 10 țări au convenit să trimită trupe în Ucraina. Coaliția va trimite, de asemenea, planificatorii săi militari în SUA pentru consultări. În special, Germania a declarat că nu exclude posibilitatea desfășurării contingentului său militar în Ucraina.

La rândul său, Belgia a declarat că este gata să trimită trupe în Ucraina ca parte a unei misiuni de menținere a păcii după încheierea războiului cu Rusia. În același timp, în luna august, s-a raportat că marea majoritate a europenilor nu susțin trimiterea contingentelor militare ale țărilor lor în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate.

Potrivit sondajelor, majoritatea britanicilor sunt mulțumiți că armata lor participă la orice misiune de menținere a păcii, dar nu ar dori să provoace o confruntare cu Rusia.Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susținea că o desfășurare de trupe europene în Ucraina ar echivala cu o prezență NATO, ceea ce Rusia a încercat să împiedice încă de la început.

„De fapt, la bun început, avansarea infrastructurii militare NATO și infiltrarea acestei infrastructuri în Ucraina ar putea fi numite printre cauzele principale ale conflictului care a izbucnit”, a spus el, adăugând: „Așadar, avem o atitudine negativă față de aceste discuții.”