TEN-T deschide accesul la fonduri UE pentru proiecte majore de infrastructură

Republica Moldova a fost inclusă în vara anului 2024 în rețeaua TEN-T, ceea ce permite accesul la fonduri europene pentru proiecte majore de infrastructură rutieră și feroviară. Într-un interviu pentru IPN, secretarul de stat al MIDR, Mircea Păscăluță, a declarat că rețeaua TEN-T reprezintă principalele lanțuri logistice care asigură interconexiunea eficientă între statele Uniunii Europene.

Responsabilul din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a precizat că întreaga rețea feroviară a Republicii Moldova face parte din coridorul de bază Iași-Chișinău-Odesa. În acest context, statul derulează două proiecte majore: electrificarea rutei Iași-Ungheni și elaborarea studiului de prefezabilitate pentru prima rețea de cale ferată cu ecartament european, care va conecta Chișinăul de Iași.

Pe segmentul rutier, includerea în rețeaua TEN-T oferă acces la fonduri europene pentru construcția viitoarei autostrăzi Chișinău-Iași-Odesa. Totodată, rețeaua comprehensivă acoperă numeroase drumuri din Republica Moldova, care devin eligibile pentru finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Mircea Păscăluță a explicat că finanțarea proiectelor prin mecanismul Connecting Europe Facility (CEF) se realizează după principiul 50/50: jumătate din fonduri sunt asigurate de Uniunea Europeană, iar cealaltă jumătate de statul moldovean, care poate utiliza și împrumuturi preferențiale pentru a-și acoperi contribuția.

„Proiectele sunt de mare anvergură și costisitoare, dar pe termen lung vor aduce avantaje economice considerabile. Infrastructura TEN-T stimulează dezvoltarea afacerilor și creșterea economică, iar țara noastră poate angaja resursele necesare în următorii ani, beneficiind de sprijinul UE și de alte mecanisme financiare”, a menționat secretarul de stat la MIDR.

Mircea Păscăluță susține că, în cadrul procesului de integrare europeană, Republica Moldova beneficiază împreună cu România de oportunități financiare importante, mecanismul de cofinanțare de 50% fiind valabil și pentru partea română. Potrivit lui, colaborarea este strânsă și orientată spre interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cooperarea se extinde și la Ucraina, prin grupuri de lucru mixte cu Moldova, România, Ucraina și Comisia Europeană, pentru elaborarea și interconectarea proiectelor CEF, în special prin coridorul TEN-T care leagă Moldova de Odesa.