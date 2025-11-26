Buget blocat, acuzații deschise: Ceban spune că „politica se face pe spatele oamenilor”

Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză Ministerul Finanțelor și consilierii PAS că „fac politică pe seama oamenilor”, după sesizarea transmisă către CNA privind modul de aplicare a bugetului provizoriu al municipiului. El afirmă că legea este interpretată selectiv și folosită ca instrument de blocare administrativă, nu de respectare a procedurilor. Potrivit lui Ceban, sumele aprobate prin legea bugetului de stat pot fi incluse în bugetul Chișinăului doar prin votul Consiliului Municipal, nu prin dispoziția primarului, așa cum încearcă unii să sugereze.

Edilul reamintește că exact această procedură, prin vot în Consiliul Municipal, a fost folosită în trecut chiar cu sprijinul consilierilor PAS, fără ca atunci să fie considerată ilegală sau problematică. De aceea, spune el, sesizarea actuală nu ar avea un caracter juridic, ci unul strict politic. Ceban susține că instituțiile sunt implicate într-un joc al interpretărilor, în loc să faciliteze funcționarea normală a administrației locale.

El avertizează că blocarea proiectului de buget provizoriu nu afectează doar planurile instituționale, ci lovește direct în oameni. Fără aprobarea lui, nu pot fi plătite salariile angajaților municipali, prima anuală, cheltuielile pentru energie și nici compensațiile destinate tinerilor specialiști care activează în sistemul local. Primarul spune că această situație nu este un conflict politic obișnuit, ci o decizie cu efecte sociale imediate.

În plus, Ceban insistă că administrația locală nu poate funcționa pe bază de interpretări schimbătoare, ci doar pe norme clare și respectate de toate părțile. El spune că responsabilitatea pentru orice blocaj revine consilierilor care refuză să voteze bugetul și că aceștia trebuie să explice public de ce salariile, plățile și proiectele sunt puse în așteptare. Blocajul, afirmă el, trebuie asumat și explicat față de locuitori, nu doar dezbătut între instituții.

Edilul declară că va continua să transmită documentele conform procedurii legale și cere consilierilor să se întoarcă la votul public și transparent, nu la sesizări și blocaje administrative. „Politica nu poate înlocui funcționarea orașului”, spune el, iar locuitorii capitalei nu trebuie să fie victimele unor conflicte între instituții.