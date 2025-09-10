Varșovia a cerut oficial activarea articolului 4 al Tratatului NATO, după intrarea dronelor rusești în Polonia

NATO a anunțat că este în strânsă legătură cu Polonia și cu alți aliați în legătură cu dronele care au intrat în spațiul aerian polonez, scrie Reuters.

Premierul Donald Tusk a anunțat, miercuri, că Polonia va invoca articolul 4 din Tratatul NATO, solicitând o consultare formală în cadrul alianței, o măsură convenită între el și președintele Karol Nawrocki.

Tusk a afirmat, în același timp că, deși apreciază toate manifestările de solidaritate, „cuvintele nu sunt suficiente” și Polonia va solicita un sprijin „mult mai mare” din partea aliaților NATO.

Tusk acuzase mai devreme o provocare a Rusiei.

„Avem de-a face cu o provocare la scară largă. Suntem pregătiți să respingem astfel de provocări. Situația este gravă și nimeni nu se îndoiește că trebuie să ne pregătim pentru diverse scenarii”, a spus șeful guvernului de la Varșovia.

De câte ori a fost activat articolul 4 de la înființarea NATO

Articolul 4 al Tratatului prevede:

„Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Articolul 4 a fost invocat doar de șapte ori de la înființarea NATO în 1949, ultima dată în 2022, imediat după debutul invaziei Rusiei în Ucraina.

19 încălcări ale spațiului aerian

Premierul le-a spus parlamentarilor că armata poloneză a decis pentru prima dată să intensifice răspunsul la atacurile rusești asupra Ucrainei imediat după ora 22:00, ora locală.

Prima încălcare a spațiului aerian polonez a avut loc marți, în jurul orei 23:30, iar ultima a fost semnalată miercuri dimineață, la ora 6:30. „Vă dați seama de amploarea acestei operațiuni”, a spus el.

Rapoartele preliminare au indicat 19 încălcări ale spațiului aerian, un număr semnificativ de drone trecând în Polonia din Belarus.

Trei drone au fost confirmate ca fiind doborâte, iar o a patra se crede că a fost doborâtă și ea. Autoritățile lucrează pentru a verifica și finaliza aceste cifre, a spus el.

„Nu există niciun motiv să afirmăm că ne aflăm în stare de război… dar situația este semnificativ mai periculoasă decât toate cele anterioare”, a spus el.

El a spus că perspectiva unui conflict militar de amploare este „mai aproape ca niciodată de la Al Doilea Război Mondial încoace”.

NATO nu tratează incursiunea ca un atac al Rusiei – surse

NATO a anunțat că este în strânsă legătură cu Polonia și alți aliați în legătură cu dronele care au intrat în spațiul aerian polonez în timpul unui atac rus în vestul Ucrainei, a declarat miercuri într-un comunicat generalul Alexus Grynkewich, comandantul militar suprem al NATO.

Un purtător de cuvânt al NATO a adăugat că este pentru prima dată când avioanele sale au intervenit împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat.

NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, a declarat o sursă din Alianța Nord Atlantică pentru Reuters.

Însă indicațiile inițiale sugerează că incidentul din Polonia a fost o incursiune deliberată a dronelor rusești a precizat aceeași sursă.

Potrivit informațiilor, radarele sistemelor antiaeriene Patriot au detectat dronele, dar nu au fost lansate rachete interceptoare.

Forțele aliate au trimis în shimb avioane poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane italiene de supraveghere AWACS și aeronave pentru realimentare.

Un oficial al NATO a declarat de asemenea că Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va aborda și incidentul din Polonia.