Vasile Costiuc, cu familia la vot: Prosperitatea să fie pentru toți

Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și-a exercitat dreptul de vot împreună cu soția și fiul său.

„Noi am venit să votăm pentru o Moldovă prosperă, o Moldovă în care moldovenii să decidă pentru ei. Noi ne dorim o Moldovă în care să vrei să rămâi acasă, să fii gospodar la noi acasă. Vrem ca după patru ani de mandat, politicienii să vină cu realizări, cu bunăstare pentru toți moldovenii, nu cu sperietori și tertipuri”, a declarat Costiuc după votare.