Tragedia de la Cahul: Ce spune Poliția despre decesul tinerei de 20 de ani, găsită moartă în pădure

Poliția a confirmat faptul că tânăra de 20 de ani, dispărută de la Cahul, a fost găsită decedată. Potrivit informațiilor, în urma examinării de către medicul legist, pe corpul victimei au fost constatate doar leziuni caracteristice strangulării.

„Cu regret, cu puțin timp în urmǎ, tânǎra a fost depistată decedatǎ, într-o zonă împădurită de la marginea orașului.

Preliminar, în urma examinării efectuate de către medicul legist, pe corpul victimei au fost constatate doar leziuni caracteristice strangulării. Totodată, asupra acesteia a fost găsită geanta cu lucrurile personale.

Cazul este investigat în continuare pentru elucidarea tuturor circumstanțelor”, se arată în comunicatil emis de Poliție.

Fata din Cahul, care era căutată de polițiști, după ce a ieșit de la Colegiul unde studiază și nu a mai revenit acasă.