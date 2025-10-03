Vasile Costiuc și-a recăpătat carnetul auto, ridicat de poliție în ajun de campanie: Instanța a demonstrat că a fost un abuz

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a câștigat în prima instanță litigiul cu Inspectoratul General al Poliției, care încă în 25 august, cu câteva zile înainte de campania electorală, i-a ridicat carnetul auto politicianului pentru 60 de zile. Costiuc și-a recăpătat permisul, după ce, joi, Judecătoria Chișinău a anulat hotărârea de suspendare a carnetului auto.

„Am reușit! În special pentru Cernăuţeanu, am în mână o hotărâre care anulează abuzurile poliției făcute la comandă, prin care mi-au luat permisul pentru 60 de zile. Noi am prezentat probe că nu le ajungeau șapte puncte de penalizare pentru a-mi ridica permisul și au utilizat de două ori aceleași puncte pentru a-mi ridica permisul. Un abuz fără precedent. Se tem de ceva. V-ați bătut joc de mine, mi-ați luat permisul, mi-ați luat microbuzul, ne-ați terorizat. Pentru cei care ați îndeplinit ordine vă spun că în baza acestei hotărâri vom deschide dosare penale pe numele colaboratorilor care au comis abuzuri. Acum vine timpul sa răspundeți”, a declarat Vasile Costiuc.

Amintim că Vasile Costiuc a primit, în 25 august, o înștiințare privind suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile, după ce de la începutul anului a mai fost lipsit de dreptul de a conduce, primul caz fiind după ce politicianul a publicat mai multe filmulețe despre casa șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu.