Cahul în alertă: autoritățile impun măsuri dure antiincendiu

Autoritățile din Cahul au anunțat o serie de măsuri stricte pentru prevenirea incendiilor, pe fondul secetei și al riscurilor crescute de focare. Comisia pentru Situații Excepționale a decis sancțiuni drastice pentru cei care dau foc intenționat, însoțite de campanii de informare în școli și verificări extinse pe teren.

Primarii vor avea responsabilitatea de a curăța terenurile publice și private, de a interzice arderea deșeurilor și de a amenaja fâșii de protecție între proprietăți și zonele cu vegetație uscată. Autoritățile subliniază că vigilența va fi menținută la nivel maxim pentru protecția oamenilor și a mediului.

Decizia vine ca răspuns la contextul climatic dificil și la istoricul recent al incendiilor din regiune. Controalele și sancțiunile fac parte dintr-un efort coordonat de prevenire a tragediilor și de reducere a pagubelor materiale și ecologice.

Specialiștii în situații de urgență atenționează că neglijența și lipsa măsurilor preventive pot genera focare rapide și extinse, iar implicarea comunității este esențială pentru succesul campaniei.

Autoritățile fac apel la responsabilitate civică, rugând locuitorii să respecte regulile, să raporteze focurile suspecte și să contribuie la menținerea siguranței publice în perioada de risc maxim.