Parlamentul deschide „poarta către UE”: comisie specială pentru integrare europeană

Viitorul Legislativ al Republicii Moldova va înființa o comisie specială dedicată integrării europene, marcând un pas simbolic și practic în apropierea țării de Uniunea Europeană. Inițiativa urmărește să coordoneze implementarea standardelor europene în diverse domenii ale administrației și politicilor publice.

Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, și președintele PAS, Igor Grosu, au precizat că din cele 12 comisii ale Parlamentului, una va avea responsabilitate exclusivă pentru alinierea legislației și practicilor moldovenești la normele europene. Aceasta va permite o monitorizare mai atentă și o comunicare mai eficientă cu instituțiile UE.

PAS, care deține 55 de mandate, va conduce această inițiativă, în colaborare cu patru formațiuni parlamentare, care vor împărți responsabilitățile în cadrul comisiei. Obiectivul declarat este accelerarea proceselor de reformă și asigurarea unei implementări coerente a standardelor europene.

Comisia va avea atât un rol simbolic, demonstrând angajamentul Parlamentului față de integrarea europeană, cât și unul practic, oferind expertiză și coordonare pentru proiectele legislative și administrative necesare apropierii de UE.

Specialiștii în politică consideră că această structură poate contribui semnificativ la creșterea vizibilității și credibilității Republicii Moldova în fața partenerilor europeni, facilitând și procesul de aderare pe termen mediu și lung.