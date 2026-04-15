Vasile Costiuc: Un moldovean ar fi fost mobilizat forțat în Ucraina și trimis pe front. Ce spune MAE

Un cetățean al Republicii Moldova ar fi fost mobilizat forțat în Ucraina și trimis pe front, susține președintele partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc, care a cerut intervenția de urgență a autorităților de la Chișinău. Într-o declarație video pe Facebook, politicianul spune că este vorba despre Vasile Ucrainciuc, născut în 1982, originar din satul Grimăncăuți, raionul Briceni, care ar fi plecat în Ucraina în vizită la rude, de Paști, dar nu ar mai fi fost lăsat să revină în Moldova.

„Un moldovean de-al nostru, anul nașterii 1982, Vasile Ucrainciuc, a fost luat forțat de către autoritățile din Ucraina și trimis pe front. Facem apel către autoritățile noastre în regim de urgență să se sesizeze și să facă toate demersurile necesare pentru ca acest tată al unui copil minor să fie adus înapoi în Republica Moldova”, a declarat Costiuc.

Vasile Costiuc afirmă că bărbatul ar fi fost oprit la punctul de trecere a frontierei Rosoșani și informat că ar avea din nou cetățenie ucraineană, în baza unor modificări legislative. Potrivit acestuia, bărbatul ar fi fost ulterior încorporat și ar fi trecut deja comisia medicală.

„El a spus: «Dar nu sunt cetățean ucrainean». I s-a răspuns că există o lege din 2023 prin care cetățenia i-a fost restabilită automat, fără cererea lui. Omul nu știa că este cetățean al Ucrainei (…) Soția lui spune că a trecut comisia medicală la Cernăuți și va fi trimis pe front. Este un abuz și o situație absolut inacceptabilă”, a explicat Costiuc.

Liderul PDA susține că deține documente care confirmă identitatea și domiciliul bărbatului și afirmă că formațiunea sa a transmis deja demersuri către Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Ucrainei. În același context, liderul „Democrația Acasă” a făcut apel public și către conducerea statului.

„Am făcut demersurile necesare către autoritățile noastre și către cele din Ucraina. Cerem ca acest cetățean să fie lăsat să revină acasă. Nu acceptăm ca moldovenii să fie luați cu forța și trimiși la război (…) Doamna președintă Maia Sandu, vă rugăm să verificați în regim de urgență acest caz și să vă apărați cetățenii”, a menționat acesta.

Declarațiile au fost susținute și de reprezentanta Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Mariana Ambros, care afirmă că Vasile Ucrainciuc este consăteanul său.

„Solicit Președinției, Parlamentului, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Afacerilor Externe să se implice în regim de urgență și să îl întoarcă pe cetățeanul Vasile Ucrainciuc acasă. Vasile este consăteanul meu pentru care pledez și solicit insistent eliberarea lui din rândurile armatei ucrainene”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Mariana Ambros a avertizat că, în lipsa unor măsuri rapide, își asumă organizarea unui protest.

Între timp, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că, până în prezent, nu a fost înregistrată nicio solicitare oficială din partea unui cetățean moldovean la Ambasada Republicii Moldova de la Kiev.

„Am verificat, nu a fost o solicitare expresă din partea vreunui cetățean către Ambasada de la Kiev, dar ne-am autosesizat, având în vedere informația apărută în spațiul public. Vom investiga și, dacă se va adeveri această informație, vom lua măsurile care se impun”, a declarat ministrul.

Cazul apare în contextul mobilizării generale în Ucraina, în vigoare de la începutul invaziei ruse din 2022. Autoritățile ucrainene pot mobiliza cetățeni în baza legislației interne, inclusiv persoane care dețin sau redobândesc cetățenia ucraineană. Situația s-a schimbat odată cu intrarea în vigoare, pe 16 ianuarie 2026, a noii legi privind cetățenia multiplă.

Noua legislație permite oficial deținerea mai multor cetățenii, însă doar în raport cu state considerate „prietene”, incluse într-o listă guvernamentală. În prezent, această listă cuprinde Germania, Canada, Polonia, SUA și Cehia. România și Republica Moldova nu se regăsesc printre aceste state. În aceste condiții, autoritățile ucrainene tratează persoanele care dețin cetățenie ucraineană, inclusiv alături de cea moldovenească sau română, exclusiv ca cetățeni ai Ucrainei pe teritoriul lor. Respectiv, bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, considerați cetățeni ucraineni, sunt supuși obligațiilor militare, indiferent de alte cetățenii deținute. De asemenea, aceștia pot întâmpina restricții la ieșirea din țară și sunt obligați să își actualizeze datele în evidența militară.

Totodată, legea facilitează redobândirea cetățeniei ucrainene pentru persoanele cu origini în Ucraina, însă impune și o declarație prin care acestea recunosc că, în relația cu statul ucrainean, sunt considerate exclusiv cetățeni ai Ucrainei.