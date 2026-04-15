Progresul lucrărilor la podul peste râul Răut din Bălți este de aproximativ 60%

În cadrul unei vizite de lucru în teritoriu, directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a evaluat lucrările de reparație capitală a podului peste râul Răut, amplasat pe drumul R6, în zona de ocolire a municipiului Bălți.

Potrivit constatărilor, până în prezent, drumarii au executat lucrări de demolare, confecționare a grinzilor și plăcilor de racordare, turnare a riglelor, consolidare a taluzurilor sub pod, și alte lucrări conexe.

„Progresul fizic al lucrărilor este de aproximativ 60%, iar intervențiile sunt realizate conform graficului stabilit. Reconstrucția acestui obiect de infrastructură are un rol strategic în consolidarea și modernizarea rețelei rutiere naționale, contribuind la creșterea siguranței și fluidizarea traficului în regiune”, a declarat directorul AND.

Podul are un gabarit de liberă trecere la nivelul căii de pod de 10,50 metri și este constituit din trei deschideri a câte 14,06 metri fiecare. Infrastructura va asigura două benzi de circulație, cu lățimea de 3,5 metri fiecare, precum și trotuare pe ambele părți, cu o lățime de 1,25 metri. Lungimea totală a podului este de circa 43 de metri.

Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 25 de milioane de lei, fonduri alocate din mijloacele Fondului Rutier.

Finalizarea lucrărilor este preconizată pentru sfâșitul lunii iunie a anului 2026.