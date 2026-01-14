Vasile Șoimaru: „Maia Sandu ar putea deveni al doilea Alexandru Ioan Cuza al românilor”

Declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind viitorul comun al Republicii Moldova și României au provocat reacții puternice în spațiul public. În acest context, economistul și fostul deputat Vasile Șoimaru a publicat un mesaj amplu, cu un puternic caracter simbolic și istoric, în care se întreabă dacă Maia Sandu ar putea deveni „cel de-al doilea Alexandru Ioan Cuza al neamului românesc”.

Șoimaru plasează această întrebare într-un moment cu semnificație istorică, la 160 de ani de la abdicarea forțată a lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite și fondator al statului național român modern. El evocă episodul „Monstruoasei Coaliții”, care a dus la înlăturarea lui Cuza și la exilul acestuia, sugerând o paralelă între rezistența reformistă de atunci și confruntările politice actuale din Republica Moldova.

Autorul reacționează dur la afirmațiile fostului președinte Igor Dodon, care a interpretat declarațiile Maiei Sandu despre Unire ca o intenție de a fi „ultimul președinte al Republicii Moldova”. În viziunea lui Vasile Șoimaru, această interpretare trădează lipsa de cultură istorică și politică a liderului socialist, pe care îl acuză de reflexe ideologice moștenite din perioada comunistă.

Potrivit lui Șoimaru, miza reală nu este dispariția Republicii Moldova, ci posibilitatea unei reunificări istorice a românilor, iar Maia Sandu ar avea șansa — „dacă românii o vor” — să joace un rol similar cu cel al lui Alexandru Ioan Cuza în secolul al XIX-lea. Mesajul său este formulat ca un apel deschis către societate, subliniind că viitorul depinde de voința politică și civică a românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Istoria poate oferi Republicii Moldova un moment de reîntregire, similar celui din 1859, dacă există voință, curaj și asumare identitară.