Veronica Dragalin se vrea șefa „DNA-ului” moldovenesc. „Am caracterul potrivit ca să fiu un candidat”

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, vrea să fie conducătorul „DNA-ului” moldovenesc, în cazul în care instituția pe care o conduce va fi comasată cu Centrul Național Anticorupție (CNA), scrie Ziarul Național.

„Eu cred că, dacă ar fi comasate aceste două instituții și ar fi creată una nouă, ar trebui să avem un nou concurs la această instituție. Eu aș aplica pentru această funcție. Nu cred că aș fi eu automat persoana care să conducă așa instituție, cred că ar fi ok să fie un nou concurs, să găsim persoana potrivită pentru a conduce instituția. Eu cred că am experiența profesională, am caracterul potrivit ca să fiu un candidat”, a declarat luni seara Dragalin, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Procuratura Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA) ar putea fi comasate, iar în locul lor va apărea Direcția Națională Anticorupție – o structură similară DNA-ului românesc. Despre acest lucru a vorbit anterior președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și șefa statului Maia Sandu.

În această nouă instituție ar putea activa doar procurori și ofițeri de investigații, care au trecut evaluarea externă și extraordinară a integrității.

