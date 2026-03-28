Victime civile după noi atacuri: Trei morți în Ucraina. Un copil, ucis în Rusia

Autoritățile locale au anunțat că atacurile aeriene rusești asupra Ucrainei au ucis trei persoane în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce un atac aerian ucrainean a ucis un copil în Rusia.

O persoană a fost ucisă și alte 11 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite la Odessa, în sudul Ucrainei, în atacuri aeriene care au lovit o maternitate și o zonă rezidențială, potrivit șefului administrației militare locale, Serhiy Lysak.

Mai la nord, doi bărbați au fost uciși și doi au fost răniți într-un atac asupra orașului Kryvyi Rig, potrivit oficialului militar local, Oleksandr Ganzha.

De partea rusă, un atac cu drone ucrainene a ucis un copil și i-a rănit grav părinții într-o casă din Iaroslavl, la nord de Moscova și, prin urmare, departe de front, potrivit guvernatorului local, Mihail Yevraev.

De la începutul invaziei sale din februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina zilnic, provocând frecvent victime civile. Kievul și-a intensificat, de asemenea, atacurile împotriva Rusiei, pe o suprafață din ce în ce mai largă.