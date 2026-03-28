Actualitate

Victime civile după noi atacuri: Trei morți în Ucraina. Un copil, ucis în Rusia

Photo of Timpul.md Timpul.md28 martie 2026
0 0

Autoritățile locale au anunțat că atacurile aeriene rusești asupra Ucrainei au ucis trei persoane în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce un atac aerian ucrainean a ucis un copil în Rusia.

O persoană a fost ucisă și alte 11 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite la Odessa, în sudul Ucrainei, în atacuri aeriene care au lovit o maternitate și o zonă rezidențială, potrivit șefului administrației militare locale, Serhiy Lysak.

Mai la nord, doi bărbați au fost uciși și doi au fost răniți într-un atac asupra orașului Kryvyi Rig, potrivit oficialului militar local, Oleksandr Ganzha.

De partea rusă, un atac cu drone ucrainene a ucis un copil și i-a rănit grav părinții într-o casă din Iaroslavl, la nord de Moscova și, prin urmare, departe de front, potrivit guvernatorului local, Mihail Yevraev.

De la începutul invaziei sale din februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina zilnic, provocând frecvent victime civile. Kievul și-a intensificat, de asemenea, atacurile împotriva Rusiei, pe o suprafață din ce în ce mai largă.

Cuvinte cheie
0 0
Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *