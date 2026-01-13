Victor Chirilă: Idealul Unirii nu este împotriva Republicii Moldova, ci împotriva imperialismului

Fostul ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a publicat o postare pe Facebook în care argumentează idealul Unirii cu România, în contextul dezbaterilor reaprinse de declarațiile președintei Maia Sandu privind reunificarea. Diplomatul subliniază că Unirea reprezintă un ideal firesc, moral și istoric, profund legat de identitatea românească a Republicii Moldova și de parcursul său european.

Victor Chirilă afirmă că idealul Unirii cu România este unul natural pentru basarabeni și va rămâne viu atât timp cât în Republica Moldova există spirit românesc și se vorbește limba română.

„Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim pentru basarabenii/moldovenii/românii din Republica Moldova și așa va fi cât va exista etos românesc, cât se va vorbi românește pe malul stâng al Prutului”, a scris Chirilă.

Fostul ambasador respinge teza potrivit căreia Unirea ar fi un proiect îndreptat împotriva Republicii Moldova, cum au invocat mai mulți slujitori ai Moscovei din Republica Moldova.

„Idealul Unirii cu România nu este anti-Republica Moldova, el este anti-imperialist. Anume fiind animați de acest ideal la 31 august 1989 ne-am recâștigat dreptul să vorbim românește, am obținut/declarat independența Republicii Moldova, am rezistat în fața cazacilor și armatei ruse de ocupație din regiunea transnistreană, iar astăzi ne bucurăm de libertate și democrație. Idealul Unirii cu România este sinonim cu revenirea în lumea civilizației occidentale, a democrației, libertății și demnității umane, este chintesența integrării noastre în Uniunea Europeană, unde firesc ne vom regăsi împreună cu România”, a adăugat el.

Totodată, diplomatul evidențiază rolul românității ca fundament al relației speciale dintre Chișinău și București, subliniind sprijinul constant oferit de România Republicii Moldova.

„Românitatea noastră, care include și Idealul Unirii, este piatra de temelie a parteneriatului nostru strategic cu România, care ne susține necondiționat în orice circumstanțe”, a punctat fostul ambasador.

În plan practic, Chirilă leagă acest ideal de proiectele concrete de interconectare și apropiere dintre cele două state, văzute ca instrumente ale integrării europene:

„Atât timp cât Idealul Unirii ne va anima spre Europa, spre Libertate, spre Românitate, spre România, vom construi poduri, autostrăzi, căi ferate, linii electrice, care să ne lege indisolubil cu România și Uniunea Europeană”, a explicat Chirilă.

Fostul ambasador îndeamnă la asumarea identității românești a statului Republica Moldova.

„E timpul să ne asumăm Românitatea noastră pe deplin, să recunoaștem ca statul nostru animat de libertate, democrație și respect egal pentru toate etniile minoritare, are etos românesc și inimă românească. Încrederea între statele noastre este bazată pe asumarea completă a acestui adevăr”, a scris diplomatul pe rețelele sociale.

Victor Chirilă afirmă că idealul Unirii creează o obligație morală și istorică pentru România de a sprijini Republica Moldova, acesta fiind cel mai solid liant dintre cele două state.

„Și în final, atât timp cât Idealul Unirii va fi viu în Republica Moldova, atât timp România va avea obligația morală și istorică să ne ajute cu orice îi stă în puteri. Nu există între statele noastre un Pod mai solid și indestructibil, decât Românitatea noastră”, a conchis diplomatul.