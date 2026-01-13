APG ignoră recomandarea Cancelariei de Stat de a redenumi CEC-ul de la Comrat

Deputații din Găgăuzia au decis să păstreze denumirea organului electoral de la Comrat – Comisia Electorală Centrală, în pofida recomandării Cancelariei de Stat de a o schimba în Consiliul Electoral Central, conform Codului electoral al Republicii Moldova.

De asemenea, luni, Adunarea Populară a Găgăuziei a reușit, din a doua încercare, să aprobe finanțarea Comisiei Electorale, însă există temeri că banii alocați ar putea fi cheltuiți degeaba și că alegerile s-ar putea amâna sau anula.

Președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolai Ormanji, a declarat că solicitarea Cancelariei de Stat adresată autorităților din Comrat privind schimbarea denumirii organului electoral este neîntemeiată. El a avertizat că, în cazul în care alegerile vor fi compromise, răspunderea va reveni Cancelariei de Stat.

Deputatul Mihail Jelezoglo a subliniat că hotărârea Adunării Populare trebuie să prevadă și modificarea denumirii organului electoral, pentru a evita contestarea în instanță și posibila anulare a deciziei. El a adăugat că fondurile alocate pentru întreținerea Comisiei Electorale și desfășurarea primului tur de scrutin „ar putea fi cheltuite degeaba în cazul anulării hotărârii de către instanță”.

Potrivit vicepreședintelui APG, Gheorghe Leiciu, Cancelaria de Stat intenționează să împiedice desfășurarea alegerilor, făcând uz de motive formale pentru contestații. El a propus să se recunoască echivalența termenilor „Comisia Electorală Centrală” și „Consiliul Electoral Central”, făcând referire la Legea privind statutul special al Găgăuziei, însă deputații nu au susținut această propunere.

În cele din urmă, deputații au respins pretențiile Cancelariei de Stat și au alocat din fondul de rezervă 4,3 milioane de lei pentru organizarea alegerilor și 1,7 milioane de lei pentru întreținerea Comisiei Electorale Centrale.

Doctorul în drept Igor Ianac a concluzionat că diferența formală în denumirea organului electoral poate constitui temei pentru ca deciziile Adunării Populare a Găgăuziei să fie considerate ilegale.

Pe pagina asociației obștești pe care o conduce, „Alegere și Alternativa pentru Găgăuzia”, el a subliniat că instanțele țin cont de faptul că Codul electoral național prevede denumirea „Consiliul Electoral Central”, iar utilizarea denumirii „Comisia Electorală Centrală” este considerată ca fiind crearea unui organ care nu corespunde legii.

În practică, acest lucru a dus deja la anularea unor hotărâri ale Adunării Populare, instanțele considerând că atribuțiile organului sunt determinate de legislația națională, nu doar de autonomia locală.