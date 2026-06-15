Victoria Sanduța, după discursul scandalos de la Congresul PAS, la adresa lui Ion Ceban: E plin de ură, se încadrează în Codul penal

Fosta judecătoare Victoria Sanduța a comentat discursul susținut de ex-deputatul Constantin Oboroc la Congresul IV al PAS, de ieri, în care ultimul a declarat că „un purcel din Primăria Chișinău a încercat să rămâne în Parlament și când era împins frumușel și apăsat spre ușă, un cârlan politic prost, regizor cu gura spartă, filma scena și țipa”. Oboroc a făcut aluzie la primarul capitalei, Ion Ceban, și la liderul Partidului Democrația Acasă, dar l-a menționat, în discursul său, și pe ex-președintele Vladimir Voronin. „Se încadrează în componența de infracțiune prevăzută la art. 346 Cod penal”, a menționat ex-magistrata.

„Doamne ferește! Acesta este un discurs de ură tipic, care se încadrează în componența de infracțiune prevăzută la art. 346 Cod penal”, a comentat ex-magistrata Victoria Sanduța.

Articolul 346 din Codul penal al RM, la care face referire Victoria Sanduța, vizează „acţiunile intenţionate îndreptate spre ațâțarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase”.

Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre ațâțarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale, precum şi limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, etnică, rasială sau religioasă se pedepsesc cu amendă în mărime de până la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

Limbaj indecent și injurii la Congresul IV al PAS, de ieri, la care Igor Grosu a fost reales președinte al formațiunii politice. Fostul deputat Constantin Oboroc, ex-prim-vice-prim-ministru, i-a mulțumit lui Grosu pentru modul în care a gestionat „faza când un purcel din Primăria Chișinău a încercat să rămâne în Parlament. Și când era împins frumușel și apăsat spre ușă, un cârlan politic prost, regizor cu gura spartă, filma scena și țipa”. Oboroc a făcut aluzie la primarul capitalei, Ion Ceban, și la liderul Partidului Democrația Acasă, dar l-a menționat, în discursul său, și pe ex-președintele Vladimir Voronin. Cei vizați nu au venit, deocamdată, cu reacții.