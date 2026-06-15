Discurs scandalos, cu injurii la Congresul PAS: „Porcul din Primărie, cârlanul prost și derbedeul roșu”

Limbaj indecent și injurii la Congresul IV al PAS, de ieri, la care Igor Grosu a fost reales președinte al formațiunii politice. Fostul deputat Constantin Oboroc, ex-prim-vice-prim-ministru, i-a mulțumit lui Grosu pentru modul în care a gestionat „faza când un purcel din Primăria Chișinău a încercat să rămâne în Parlament. Și când era împins frumușel și apăsat spre ușă, un cârlan politic prost, regizor cu gura spartă, filma scena și țipa”. Oboroc a făcut aluzie la primarul capitalei, Ion Ceban, și la liderul Partidului Democrația Acasă, dar l-a menționat, în discursul său, și pe ex-președintele Vladimir Voronin. Cei vizați nu au venit, deocamdată, cu reacții.

„Vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să fiu astăzi cu voi. Oamenii care au luptat, au muncit și muncesc din greu pentru ca visul nostru european să devină realitate.

Domnule președinte Igor Grosu, vă felicit și vă mulțumesc pentru calmul, inteligența cu care ați gestionat faza când un purcel din Primăria Chișinău a încercat să rămâne în Parlament. Și când era împins frumușel și apăsat spre ușă, un cârlan politic prost, regizor cu gura spartă, filma scena și țipa: Aracan de mine, oameni buni. Ia uitați-vă ce se face în Parlament, ia uitați-vă cum de um godac din Primărie Igor Grosu își bate joc.

Pentru purceii din ograda lui tata, care râmau și dărâmau gardul la coteț, era un singur leac – sârma-n bot”, a declarat Constantin Oboroc, fost deputat în ultimul Parlament al URSS, prim-vice-prim-ministru în Guvernele Druc și Muravschi, consilier al primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.

Membrii PAS, prezenți în sală, l-au aplaudat pe Constantin Oboroc.

Ex-deputatul a făcut referire, în discursul său, și la Vladimr Voronin: „Acest derbedeu politic, acest dinozaur sovietic roșu, care a călărit Moldova 8 ani și și-a bătut joc de neamul notru”.