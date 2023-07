VIDEO. 4 morţi şi 34 de răniţi în atacul rusesc de la Lvov, cel mai grav de la începutul războiului în acest oraş aflat la 70 de km de graniţa cu Polonia

Rachetele ruse au ucis cel puţin patru persoane şi au rănit 34 de oameni, joi, la Lvov, în cel mai mare atac de la începutul războiului asupra infrastructurii civile a acestui oraş ucrainean aflat departe de liniile frontului, în vestul ţării, la numai 70 de kilometri de graniţa cu Polonia, stat membru NATO, relatează Reuters.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a postat online un videoclip de un minut care arată clădiri cu părţi ale acoperişului şi etajelor superioare distruse, ferestrele sparte şi salvatorii căutând prin dărâmături supravieţuitori.

”Din păcate, există răniţi şi morţi. Condoleanţe familiilor”, a scris liderul de la Kiev. De asemenea, el a promis că va exista un ”răspuns puternic” pe care Ucraina îl va da inamicului.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!

There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4

