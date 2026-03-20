Presupusa scrisoare de adio a Ludmilei Vartic, publicată online. Ce conține mesajul

Imagini cu o presupusă scrisoare de adio atribuită Ludmilei Vartic au apărut în spațiul public. Scrisoarea, scrisă de mână, a fost publicată pe internet de Mihai Stratulat.

Potrivit textului scrisorii publicate pe Facebook, femeia descrie suferințe profunde și un sentiment de epuizare. În mesaj apar referiri la dezamăgire, neputință și la ideea că viața ei nu mai are sens. De asemenea, în scrisoare sunt menționate relația cu soțul și copiii cuplului.

Pe 9 martie, autoritățile confirmau că femeia ar fi lăsat un bilet de adio, însă au anunțat că nu vor face public conținutul acestuia.

Mai jos este redată transcrierea parțială a textului din scrisoare:

„Nu mai pot, nu mai văd sensul de continuat. Văd şi simt că prezenţa mea pe acest pământ este de prisos, nimănui nu-i trebuiesc. Sunt ratată ca femeie, mamă şi om. Nu am obţinut nimic până la această dată ca să fie cu folos. Tot ce am crezut că am construit până acum a fost o iluzie. În timp de jumătate de an, lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată, eu nu mai exist. Cât m-aş strădui, toate merg rău şi parcă şi mai tare se înrăutăţesc. Eu nu vreau ca prezenţa mea să încurce viaţa cuiva. Tot la ce am visat şi am sperat s-a surpat într-o clipă şi vina a fost doar a mea (…)

Sunt o moartă care merge pe drum şi a uitat să o îngroape.

Scumpul meu soţ, te iubesc foarte mult, foarte mult. Da, probabil am o dragoste bolnavă, dar eu am înţeles că fără tine nu pot. Eu am nevoie de tine, de prezenţa ta în viaţa mea, dar tu deja nu mai eşti al meu, eu nu pot ţine ritmul cu tine. Ignoranţa ta şi stingerea sentimentelor faţă de mine mă face să iau aşa decizie de a nu mai continua viaţa fără tine. (…)

Îmi pare rău de copiii noştri că aşa educaţie le-am dat. Credeam că suntem o familie fericită. Sper că copiii mă vor ierta vreodată pentru gestul făcut, dar aşa nu mai pot faţă de ei, sunt o mamă eşuată. Vă iubesc pe amândouă enorm de mult.”

După publicarea imaginilor, numeroși utilizatori și-au exprimat dubiile cu privire la autenticitatea documentului. Mai multe persoane spun că nu cred că scrisoarea ar fi fost scrisă de Ludmila Vartic, unii sugerează că textul ar fi fost dictat sau scris sub presiune, iar alții afirmă că ar fi necesară o expertiză grafologică pentru a stabili dacă scrisul îi aparține femeii:

„Eu cred că trebuie o expertiză de văzut dacă într-adevăr este scris de către Ludmila, dacă scrisul îi aparține sau nu. Dar prea fals este acest bilețel! Prea «emoționat».”

„Eu nu sunt psiholog dar de când am început să citesc primele rânduri, am înțeles că nu sunt ideile ei. Cel mai simplu exercițiu pe care îl pot face oamenii legii, mergeți la grădinița unde a lucrat Ludmila înainte de tragedie și cereți scenariul la matineul care urma să aibă loc în data de 3 martie, la sigur o să găsiți înscrisuri de-ale ei.”

„Dacă era o scrisoare de adio scrisă din inimă cu adevărat… erau din 2 foi 1,5 despre copii și regret de ce urma să facă. Aici se vede clar o scrisoare rece, dictată și cu o impunere.”

„Părerea mea este că nu a fost nici un suicid și nu a fost lăsat nici un bilet de adio… aici este vorba de o crimă bine organizată!”

„Nu e o scrisoare de adio, e ceva scris în grabă, chiar dacă e scrisă de mâna ei, e scrisă dictat sub influența cuiva, într-o stare psihologică distrusă.”

„Deloc nu pare un mesaj de adio. Este scris fără greșeli și sunt semne de punctuație, mult spațiu lăsat între cuvinte.”

„Aceasta este o scrisoare scrisă forțat… Nu cred nicidecum că Ludmila a scris scrisoarea de bună voie.”

„Poate e scrisul ei, dar e scrisă fiind forțată să o facă, expertiza grafologică vă arată.”

„Nu e scris de o persoană care a lucrat educatoare și nici conținutul nu corespunde.”

„Scrisoarea aceasta nu-mi inspiră încredere că a fost scrisă de Ludmila.”

Reacția Poliției

„Din punct de vedere legal și profesional, Poliția nu confirmă/infirmă autenticitatea acesteia. Documentul la care se face referire constituie probă în cadrul unui dosar penal în curs de examinare, iar, potrivit prevederilor legale, astfel de materiale nu pot fi făcute publice sau comentate în afara cadrului procesual.

Totodată, menționăm că, pe parcursul examinării cazului, la materialele dosarului au avut acces mai multe părți procesuale, iar la această etapă cauza penală se află în gestiunea procuraturii, instituția competentă să instrumenteze și să ofere detalii suplimentare, în limitele legii”, au declarat reprezentanții IGP.

Ludmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, femeia ar fi căzut de la înălțime, iar cazul este examinat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Moartea femeii a provocat reacții dure în spațiul public, mai multe organizații pentru drepturile omului declarând că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în contextul unor presupuse episoade de violență în familie.