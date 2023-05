VIDEO. Armata rusă a scos un singur tanc la parada de Ziua Victoriei: Un T-34 din timpul „Marelui Război Patriotic”

Armata rusă a scos un singur tanc la defilare pentru parada militară de Ziua Victoriei ce a avut loc la Moscova, un T-34 din timpul „Marelui Război Patriotic”, situație care a declanșat numeroase comentarii acide pe rețelele de socializare.

Tancul T-34 a deschis coloana de vehicule blindate scoase la defilare, acesta fiind urmat de mai multe transportoare de trupe și apoi de rachete balistice intercontinentale. Înregistrarea video integrală a paradei și principalele sale momente pot fi urmărite AICI.

The only tank present at the parade was T-34 🙃 pic.twitter.com/jLyoey6PZ3

Situația a fost sesizată de numeroși observatori ai războiului din Ucraina, inclusiv de către Oryx, administratorul cunoscutului site care monitorizează pierderile ambelor forțe armate implicate în conflict.

List Of Tanks That Took Part In #Russia ’s 2023 Victory Parade 🇷🇺

RIA Novosti, una dintre agențiile de presă ale statului rus, a amintit că un tanc T-34 se află în mod tradițional în fruntea coloanei blindate care defilează prin Piața Roșie de 9 mai, dată fiind importanța sa în victoriile obținute în „Marele Război Patriotic”, termenul folosit în Rusia pentru al Doilea Război Mondial.

Însă în alți ani coloana de tancuri a fost mai numeroasă și a inclus mai multe modele de vehicule principale de luptă, după cum arată și un scurt rezumat al paradei din 2021:

Anul acesta Rusia a anulat și tradiționalul zbor al Forțelor Aeriene deasupra Pieței Roșii și a Kremlinului, „grosul” trupelor scoase la paradă fiind alcătuite din unități de infanterie. În plus, întreaga ceremonie în sine a părut a fi organizată pe repede-înainte, durând mai puțin de o oră.

O înregistrare video a paradei dintr-un alt an a fost folosită de internauții ucraineni pentru a ironiza situația și sublinia pierderile suferite de forțele trimise de Vladimir Putin în țara lor anul trecut:

The only tank that was shown to the public during Russia’s annual fascist cult parade was a T-34 from WW2. Wonder where the rest are 😏 pic.twitter.com/lsyLWys88V

— UNITED24.media (@United24media) May 9, 2023