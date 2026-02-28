VIDEO: Atac cu rachete iraniene în Dubai: Incendiu la un hotel de lux și haos în aeroporturi

Teheranul a lansat sâmbătă un val de rachete balistice asupra țărilor din Golful Persic ca răspuns la loviturile comune ale Statele Unite și Israel asupra Iranului, provocând perturbări semnificative și temeri în regiune, potrivit relatărilor Reuters. Pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai, resturile rachetelor interceptate de apărarea antiaeriană au căzut în apropierea unui hotel de lux, declanșând un incendiu vizibil de la distanță și generând panica localnicilor și turiștilor.

Explozia a fost auzită în mai multe zone din Dubai, iar autoritățile au emis avertizări de adăpostire pentru populație în timpul atacului. Interceptările au fost parte dintr-o serie de lovituri cu rachete iraniene îndreptate spre Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar și Kuweit.

Pe fondul situației de securitate, traficul aerian a fost perturbat. Aeroporturile din regiune, inclusiv Dubai International și Al Maktoum International, și-au suspendat operațiunile, iar companii aeriene precum Emirates, flydubai și Etihad au anulat sau oprit temporar zborurile, lăsând mii de pasageri blocați și zeci de rute afectate.

În Abu Dhabi, autoritățile au confirmat că resturile unei rachete interceptate au căzut într-o zonă rezidențială, provocând cel puțin un deces, în timp ce sirenele antiaeriene au răsunat în mai multe orașe.