VIDEO. „Bucătarul lui Putin”confirmă retragerea armatei ruse la Zaporojie și Herson: „Forţele armate ucrainene avansează”

Armata rusă se retrage în mai multe sectoare în sudul şi estul Ucrainei, anunţă vineri, 23 iunie, şeful grupării paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin, care contrazice astfel anunţuri ale Kremlinului potrivit cărora contraofensiva ucraineană este un eşec.

”Armata (rusă) se retrage în zonele Zaporojie şi Herson (sud), iar forţele armate ucrainene avansează”, declară Prigojin într-un interviu video publicat de serviciul său de presă pe Telegram.

Prigozhin released today a new interview going over the current state of affairs as well as looking back at the events preceding the start of the “SMO”. In this first bit, he explains that the Donbas was plundered by Russians since 2014 and the 2022 war began for reasons very… pic.twitter.com/7jOxrPXeX1

