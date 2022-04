VIDEO/ Casa compozitorului rus Ceaikovski, bombardată de ruși. Orașul Trostianeț, în ruine

Piotr Ilici Ceaikovski, unul dintre cei mai faimoși compozitori ruși, a numit cândva orașul Trostianeț, aflat în regiunea Sumî, acasă. Acum, după bombardamentele armatei lui Vladimir Putin, orașul din nord-estul Ucrainei, este în ruină.

La vârsta de 24 de ani, faimosul compozitor romantic din secolul al XIX-lea a stat într-o vilă din orașul Trostianeț, pe atunci parte a Imperiului Rus. Aici a compus prima sa lucrare simfonică – uvertura „Furtuna” (1864). Vila, ca și restul orașului Trostianeț, se află acum în ruină după capturarea orașului la 1 martie 2022, în timpul invaziei ruse a Ucrainei, scrie portalul classicfm.com. După o lună de ocupație, forțele ucrainene recăpătat controlul asupra orașului.

În urma lor, rușii au lăsat apocalipsa: distrugeri, moarte și foame. Clădiri puse la pământ – inclusiv vila lui Piotr Ilici Ceaikovski – în timp ce litera „Z” a se vede scrisă pe ruine și mașinile din oraș.

Tchaikovsky, Russia’s most famous composer, once called Trostyanets home. Now the town in northeast Ukraine, like his old house, lies in ruins as residents count the cost of a month of Russian occupation pic.twitter.com/UhOAVRCTkp

Acum, hrana și apa lipsesc din Trostianeț, care are o populație de 25.000 de locuitori.

Oamenii se strâng în fața Școlii de muzică pentru copii Ceaikovski, lângă muzeul cu același nume, pentru a lua alimente.

În primele zile ale invaziei ruse, sala de concerte de la Școala de muzică pentru copii Ceaikovski a fost folosită pentru înscrierea ucraineni în cadrul Forțelor de Apărare Teritorială. Primarul din Trostianeț spune că este prea devreme pentru a da o estimare cu privire la câți dintre cetățenii orașului au fost uciși.

I’ve never seen devastation like this. I’m in Trostyanets in Ukraine, which was occupied by Russian troops for 30 days. We @WCKitchen brought food to railway workers cleaning up & met the mayor. There is no food here at all—everything was looted. We start deliveries this week! 🇺🇦 pic.twitter.com/XegCAbMD7A

— Nate Mook (@natemook) April 5, 2022