VIDEO. Cum le consolează un guvernator rus din Siberia pe mamele soldaților trimiși la război: Nu sunt ai voștri

Un guvernator rus din Siberia a încercat să le consoleze pe mamele militarilor trimiși la război, spunându-le că fiii lor nu le aparțin de fapt, ci aparțin statului, potrivit Hotnews.

„Din vremuri imemoriale femeile și-au crescut mereu fiii în spiritul patriotismului, în spiritul apărării patriei lor, a teritoriului, a locului în care trăiesc și scopul probabil pentru voi toți și pentru mine personal când m-am înscris într-o academie militară, mama mea a spus o propoziție minunată: ”de astăzi nu mai îmi aparții mie, ci aparții statului, patriei-mamă””, susține Kobzev, guvernatorul regiunii Irkutsk din Siberia.

„Cu mare respect și înțelegere vă predau un băiat de 18 ani pentru serviciu în forțele armate iar tu devii un bărbat al statului”, mai susține acesta care l-ar fi transmis mama sa profesorilor de la Școala Superioară de Ingineria Aviației Militare din orașul Voronej unde a studiat.

Irkutsk governor Igor Kobzev held a meeting with the mothers of mobilised men killed in Ukraine

